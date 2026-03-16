Сотрудник АЭС оценил популярный сериал про катастрофу в Чернобыле

Пользователь Reddit с ником SinnerAtDinner оценил американский драматический мини-сериал «Чернобыль» телеканала HBO, посвященный катастрофе на одноименной атомной электростанции. По словам автора, он сам работает на АЭС электриком.

«Обсуждают ли другие сотрудники этот сериал? Да, он упоминается в шутках. Сам сериал нереалистичен, но достаточно интересен», — констатировал автор.

Он добавил, что перед работниками современных АЭС практически не ставятся задачи, связанные с риском для жизни. Мужчина уточнил, что его смены продолжаются по восемь часов, в течение шести из которых он ждет, пока что-нибудь случится. При этом 95 процентов его работы связаны с заменой и ремонтом лампочек. За это он ежемесячно получает 2700 евро (около 250 тысяч рублей).

