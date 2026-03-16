Центробанки призвали не спешить с повышением ставок

Банк международных расчетов призвал не повышать ставки на фоне подорожания нефти

Банк международных расчетов (BIS) призвал мировые центробанки не спешить с повышением ставок. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ряд инвесторов ожидает, что на фоне подорожания нефти регуляторы будут реагировать, но последним не стоит торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики.

По мнению экспертов банка, нынешний геополитический шок может быть временным, а резкое повышение ставок является лишь «инстинктивной реакцией», не подтвержденной текущими данными по инфляции. Если эти риски не ведут к долгосрочному росту цен, их можно проигнорировать, полагают в BIS.

В Центральном банке (ЦБ) России полагают, что высокая ключевая ставка необходима для возвращения инфляции к целевому уровню. В обзоре финансовых инструментов за 2025 год регулятор отметил, что высокие ставки помогают минимизировать вторичные эффекты от ряда факторов, которые разгоняют цены. К таким в ЦБ отнесли повышение ставки НДС и других сборов, а также плановую индексацию тарифов на коммунальные услуги.