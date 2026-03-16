09:47, 16 марта 2026Бывший СССР

В Казахстане огласили итоги референдума по новой Конституции

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ертай Сарбасов / РИА Новости

В ходе состоявшегося в Казахстане референдума 87 процентов его участников поддержали новый проект Конституции. Предварительные итоги плебисцита огласила пресс-служба центральной избирательной комиссии Казахстана.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 7 954 667 человек, или 87,15 процента», — говорится в публикации.

Отмечается, что явка составила 73 процента от числа избирателей.

О необходимости принятия новой Конституции 30 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По оценкам членов Конституционной комиссии страны, Основной закон будет реформирован на 84 процента.

    Последние новости

    Украинские беспилотники третий день сбивают на подлете к Москве. Что известно о продолжающейся атаке?

    Российский боец СВО нес на себе около двух километров раненого с пробитым легким

    Свистящие Су-57 заметили в Алжире

    Более 20 человек устроили драку посреди барной улицы в российском городе

    Мотоциклистов в одном городе призвали не выезжать на дороги

    Перекрыта утечка данных о воздушном патруле Крыма

    МИД Ирана выступил с предупреждением

    Директора российского парка львов пощадили из-за откушенного тигром пальца мальчика

    Мужчина женился на женщине на 23 года старше его и рассказал о нападках хейтеров

    В Казахстане огласили итоги референдума по новой Конституции

    Все новости
