В Казахстане огласили итоги референдума по новой Конституции

В ходе состоявшегося в Казахстане референдума 87 процентов его участников поддержали новый проект Конституции. Предварительные итоги плебисцита огласила пресс-служба центральной избирательной комиссии Казахстана.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 7 954 667 человек, или 87,15 процента», — говорится в публикации.

Отмечается, что явка составила 73 процента от числа избирателей.

О необходимости принятия новой Конституции 30 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По оценкам членов Конституционной комиссии страны, Основной закон будет реформирован на 84 процента.