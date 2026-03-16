17:03, 16 марта 2026

Поляк нашел обломки неопознанного летательного аппарата у границы с Украиной

Gazeta.pl: У восточной границы Польши обнаружен неопознанный летательный аппарат
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Обломки неопознанного летательного аппарата обнаружены в граничащем с Украиной Люблинском воеводстве на востоке Польши. Об этом пишет Gazeta.pl.

Подробности о типе объекта и его происхождении пока не сообщаются. Как утверждается, обломки летательного аппарата нашел в лесу 70-летний житель деревни Кшивовежба Влодавского района.

«Мужчина выполнял лесохозяйственные работы на своем участке. Он заметил сломанное дерево и рядом с ним обнаружил металлические фрагменты пока неидентифицированного объекта», — рассказали в польской полиции.

Ранее польские аэропорты в Жешуве и Люблине были временно закрыты в связи с операциями военной авиации. Согласно данным оперативного командования вооруженных сил, в воздушном пространстве Польши в районе границы с Украиной действовали польские и союзные военно-воздушные силы.

