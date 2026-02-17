Польша закрыла аэропорты из-за работы военной авиации

Польша закрыла аэропорты в Жешуве и Люблине из-за работы военной авиации

Польские аэропорты в Жешуве и Люблине временно закрыты в связи с операциями военной авиации. Об этом сообщает PANSA.

Согласно данным Оперативного командования Вооруженных сил, в воздушном пространстве Польши действуют польские и союзные военно-воздушные силы в районе границы с Украиной.

Ранее Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине. В воздух были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности.

По информации военных, данные меры являются превентивными и направлены на обеспечение безопасности на границе с «уязвимыми регионами».