Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине, об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети X.
«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в публикации.
Отмечается, что в готовность также приведены наземные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.
По информации военных, данные меры являются превентивными и направлены на обеспечение безопасности на границе с «уязвимыми регионами».
Ранее на Украине сообщили о том, что порядка сотни дронов движется в сторону западных регионов страны.
Разведка доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому о «подготовке россиян к последующим массированным ударам по энергетике». Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 16 февраля.