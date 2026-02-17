Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине

Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности России на Украине

Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине, об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети X.

«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в публикации.

Отмечается, что в готовность также приведены наземные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.

По информации военных, данные меры являются превентивными и направлены на обеспечение безопасности на границе с «уязвимыми регионами».

Ранее на Украине сообщили о том, что порядка сотни дронов движется в сторону западных регионов страны.

Разведка доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому о «подготовке россиян к последующим массированным ударам по энергетике». Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 16 февраля.

