Зеленский сообщил о подготовке массированных ударов по энергетике Украины

Зеленский: Разведка доложила о подготовке к массированным ударам по энергетике

Разведка доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому о «подготовке россиян к последующим массированным ударам по энергетике». Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

«Разведка докладывает о подготовке россиян к последующим массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно. Российские атаки постоянно, если так можно сказать, эволюционируют», — сказал политик.

По его словам, комбинированные удары требуют особой защиты, поэтому задержка поставок ракет ПВО со стороны партнеров увеличивает ущерб от атак.

Ранее Зеленский сообщил, что в ночь на 16 февраля Вооруженные силы (ВС) России применили ракеты против объектов энергетики Украины.

