Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:22, 16 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал ночной удар России

Зеленский: ВС России применили ракеты против объектов энергетики Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России применили ракеты против объектов энергетики Украины. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Был отчет по последствиям ночного удара – россияне применили ракеты против объектов нашей энергетики. (...) Отдельно обсудили ситуацию в Харькове и области, в Запорожье, Полтаве и области, на Сумщине, в Кропивницком и области, в Киеве и области, в Тернополе», — написал он.

Украинский лидер рассказал о необходимости подготовить дополнительные меры защиты. Он раздал соответствующие поручения командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко. Зеленский заявил о необходимости усилить давление на Россию.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили гиперзвуковой ракетой по связанной с АЭС подстанции в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад обвинил Россию в отравлении Навального при помощи экзотического яда. Кремль сделал заявление

    Авто трех брендов резко подорожали в России

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Президент ФФККР Сихарулидзе рассказал о настроении Петросян перед дебютом на Олимпиаде

    Вопрос смены главы Европейского ЦБ задумали решить до ухода Макрона с поста президента

    Фитнес-гуру из России посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы не похудевшей ученицы

    Раскрыты подробности о новых случаях оспы обезьян в России

    В смартфонах Xiaomi нашли скрытую функцию

    В России обнаружили проблемы с хранением нефти

    Названы шесть симптомов рака кишечника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok