Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:25, 16 февраля 2026Бывший СССР

Российские войска ударили гиперзвуковой ракетой по связанной с АЭС подстанции в Киеве

Российские войска поразили подстанцию «Киевская» в Наливайковке Киевской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Российские войска поразили подстанцию «Киевская» в Наливайковке Киевской области, отвечающую за прием энергии с атомных электростанций (АЭС) в западной части Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«По поступающим данным, две российские гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" поразили электрическую подстанцию "Киевская" напряжением 750 киловольт», — написал он.

Подпольщик отметил, что подстанция обеспечивает перераспределение мощности в центральном энергетическом узле, а вывод ее из строя повлияет не только на локальный участок, но и на устойчивость перетоков между регионами.

В начале февраля пресс-служба украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщала, что все атомные электростанции (АЭС) на Украине вынуждены были остановить генерацию электроэнергии. Как уточнили в организации, удары были нанесены по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, а также о существенном увеличении дефицита мощности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три бренда резко подняли цены на машины в России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Россиянин оказался погребен под упавшим с крыши снегом

    Россиянина арестовали за изнасилование внучки возлюбленной

    В России предложили изменить правила изъятия стратегических объектов

    Кладоискатель нашел редкую японскую монету

    Спецназ в кафе уронил на пол торговца оружием и попал на видео

    Российский вратарь объяснил желание получить норвежский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok