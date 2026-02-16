Российские войска ударили гиперзвуковой ракетой по связанной с АЭС подстанции в Киеве

Российские войска поразили подстанцию «Киевская» в Наливайковке Киевской области

Российские войска поразили подстанцию «Киевская» в Наливайковке Киевской области, отвечающую за прием энергии с атомных электростанций (АЭС) в западной части Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«По поступающим данным, две российские гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" поразили электрическую подстанцию "Киевская" напряжением 750 киловольт», — написал он.

Подпольщик отметил, что подстанция обеспечивает перераспределение мощности в центральном энергетическом узле, а вывод ее из строя повлияет не только на локальный участок, но и на устойчивость перетоков между регионами.

В начале февраля пресс-служба украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщала, что все атомные электростанции (АЭС) на Украине вынуждены были остановить генерацию электроэнергии. Как уточнили в организации, удары были нанесены по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, а также о существенном увеличении дефицита мощности.