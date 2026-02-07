Реклама

15:52, 7 февраля 2026Бывший СССР

Все АЭС на Украине остановили генерацию электроэнергии

«Укрэнерго» заявило об остановке генерации электроэнергии всеми украинскими АЭС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Все атомные электростанции (АЭС) на подконтрольных Украине территориях вынуждены были остановить генерацию электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены», — говорится в сообщении.

В компании сообщили об ударах по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, а также о существенном увеличении дефицита мощности. В результате во всех регионах Украины вынужденно увеличивается продолжительность почасовых отключений.

В «Укрэнерго» отметили, что начали восстановительные работы на поврежденных энергообъектах.

Ранее о снижении выработки электроэнергии украинскими АЭС сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

