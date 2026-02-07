Все АЭС на Украине остановили генерацию электроэнергии

«Укрэнерго» заявило об остановке генерации электроэнергии всеми украинскими АЭС

Все атомные электростанции (АЭС) на подконтрольных Украине территориях вынуждены были остановить генерацию электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены», — говорится в сообщении.

В компании сообщили об ударах по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, а также о существенном увеличении дефицита мощности. В результате во всех регионах Украины вынужденно увеличивается продолжительность почасовых отключений.

В «Укрэнерго» отметили, что начали восстановительные работы на поврежденных энергообъектах.

Ранее о снижении выработки электроэнергии украинскими АЭС сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.