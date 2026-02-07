Реклама

На Украине снизилась выработка электроэнергии

МАГАТЭ: Украинские АЭС снизили выработку электроэнергии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские атомные электростанции (АЭС) снизили выработку электроэнергии. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в социальной сети X.

«Украинские АЭС сегодня утром снова снизили выработку электроэнергии после того, как возобновившаяся военная активность повлияла на электрические подстанции и привела к отключению некоторых линий электропередачи», — отметил он.

Гросси в очередной раз призвал Москву и Киев к сдержанности, а также напомнил, что проблемы в энергосети Украины могут стать угрозой для ядерной безопасности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия отказалась от предложения Соединенных Штатов передать Запорожскую АЭС под полный контроль Вашингтона. Москва хотела бы оставить станцию себе, но готова при этом предложить Украине дешевую электроэнергию, что Киев считает неприемлемым.

