Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:06, 7 февраля 2026Мир

На Западе назвали предмет разногласий между Россией и США

Reuters: РФ отказалась от предложения США передать ЗАЭС под контроль Вашингтона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Россия отказалась от предложения Соединенных Штатов передать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) под полный контроль Вашингтона. Статус станции остается предметом разногласий, пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Россия отклонила предложение США, согласно которому Вашингтон должен был контролировать станцию и распределять ее электроэнергию между Россией и Украиной», — сказано в сообщении.

Как пишут журналисты, Москва настаивает на том, чтобы контроль над станцией оставался за ней. Москва готова предложить Украине дешевую электроэнергию, что Киев считает неприемлемым.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали обстрел Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС, при помощи артиллерии. До этого Владимир Зеленский заявил, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боя. Он подчеркнул, что «Украина не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон спустя четыре года возобновил контакты с Минобороны России. Что известно и как это повлияет на конфликт на Украине?

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Премьер-министр одной страны намерен приехать в Россию в марте

    В США назвали последствия правления Зеленского

    На Западе обратились к Украине с мрачным посланием из-за Трампа

    На Западе назвали предмет разногласий между Россией и США

    Орбан заявил о намерении ЕС забрать деньги венгерских семей в пользу Киева

    Две страны оспорят в суде решение ЕС по российскому газу

    США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok