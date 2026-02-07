На Западе назвали предмет разногласий между Россией и США

Reuters: РФ отказалась от предложения США передать ЗАЭС под контроль Вашингтона

Россия отказалась от предложения Соединенных Штатов передать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) под полный контроль Вашингтона. Статус станции остается предметом разногласий, пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Россия отклонила предложение США, согласно которому Вашингтон должен был контролировать станцию и распределять ее электроэнергию между Россией и Украиной», — сказано в сообщении.

Как пишут журналисты, Москва настаивает на том, чтобы контроль над станцией оставался за ней. Москва готова предложить Украине дешевую электроэнергию, что Киев считает неприемлемым.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали обстрел Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС, при помощи артиллерии. До этого Владимир Зеленский заявил, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боя. Он подчеркнул, что «Украина не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности».