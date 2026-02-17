Реклама

02:14, 17 февраля 2026Бывший СССР

На Украине сообщили о движущейся в стороны западных областей сотне дронов

На Украине сообщили, что около 100 БПЛА держат курс на западные регионы

Фото: Globallookpress.com

На Украине сообщили о том, что порядка сотни дронов движется в сторону западных регионов страны. Об этом пишет Telegram-канал Insider UA со ссылкой на данные мониторинга.

«Табуны дронов держат курс на западные регионы. БПЛА обходят Кременчуг, похоже, повторяя маршрут прошлой атаки 7 февраля», — говорится в публикации.

Тогда основной удар пришелся по западным областям Украины. По состоянию на 02:00 мск в украинском воздушном пространстве было зафиксировано около 100 беспилотников.

Разведка доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому о «подготовке россиян к последующим массированным ударам по энергетике». Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 16 февраля.

