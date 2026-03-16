МИД Венгрии выступил с заявлением о новом пакете санкций ЕС

11:16, 16 марта 2026Мир

Сийярто: Венгрия не одобрит 20-й пакет санкций до подачи нефти по «Дружбе»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия не одобрит 20-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России до возобновления подачи нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает ТАСС.

«О вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, а 20-й пакет санкций и кредит на 90 миллиардов евро можно будет включить в повестку дня только тогда, когда украинцы возобновят поставки нефти и дадут нам гарантии, что больше никогда не будут их прекращать», — отметил глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, Будапешт не будет поддаваться давлению по этим вопросам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна запугать Будапешт шантажом и угрозами.

