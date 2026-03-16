Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:56, 16 марта 2026Экономика

«Яндекс» опроверг данные о планах массовых увольнений

«Яндекс» заявил об отсутствии планов проводить сокращения сотрудников
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Яндекс» не планирует закрывать отдельные бизнес-направления и сокращать сотрудников. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Ее представители уточнили, что в прошлом году численность основного персонала «Яндекса» выросла на 9 процентов и превысила 31,5 тысячи человек. В компании сейчас открыто почти 1300 вакансий.

По данным «Коммерсанта», сославшегося в понедельник, 16 марта, на ряд собственных источников, российский IT-гигант может приступить к закрытию отдельных бизнес-направлений и оптимизации штата, которая, в частности, затронет направление, связанное с работой поиска и искусственного интеллекта (ИИ). В статье отмечалось, что число уволенных может достигнуть нескольких сотен человек. В «Яндексе» информацию о планах массового расставания с сотрудниками опровергли.

Ранее исследователи, проанализировавшие работу 164 тысяч работников офисов, выяснили, что успешное внедрение инструментов ИИ не дает им больше свободного времени, поскольку эффективность работы в таких случаях повышается только вместе с уровнями загрузки и вовлеченности персонала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok