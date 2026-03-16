06:57, 16 марта 2026

Звезда «Великолепного века» объяснила причины ухода из сериала

Актриса Мерьем Узерли заявила, что ушла из «Великолепного века» из-за выгорания
Марина Совина (ночной редактор)
Мерьем Узерли. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Звезда «Великолепного века» Мерем Узерли в программе «Aleko in my bag» объяснила причины своего ухода из сериала.

Актриса, сыгравшая Хюррем-султан, прервала съемки в третьем сезоне (на 100-101 серии) в мае 2013 года. По ее словам, она приняла это решение из-за беременности и выгорания. Сейчас ее дочери Ларе 12 лет.

«Конечно, ко всему прочему, к тому моменту я уже выгорела: беременность, выгорание, потеря себя как личности и как актрисы — в таких условиях не лучшим решением было продолжать сниматься», — рассказала Узерли.

Она также опровергла слухи о конфликте с продюсерами, отметив, что до сих пор находится с ними в хороших отношениях. Актриса призналась, что сейчас приняла бы другое решение и нашла бы способ совместить личную жизнь и съемки.

В октябре 2024 года сообщалось, что Узерли жалеет о съемках в популярном сериале. Мерьем признавалась, что ей не удалось построить личную жизнь, а себя она не считает хорошей мамой.

