Акции Сбера ускорили рост после слов Грефа о прибыли и дивидендах

Греф: В 2026 году банк рассчитывает нарастить объем чистой прибыли

Акции Сбера отреагировали ростом на заявление председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, рассказавшего на встрече с президентом России Владимиром Путиным о прибыли банка и дивидендах. По состоянию на 15:10 мск акции кредитного учреждения прибавили 0,82 процента, достигнув 318,98 рубля, следует из данных на портале Investing.com.

На открытии акции находились на уровне 316,6 рубля, а максимально в течение дня поднимались до уровня в 319,19 рубля. На закрытии в понедельник стоимость акций составила 316,4 рубля.

В прошлом году Сбер зафиксировал рекордный объем чистой прибыли, составивший 1,7 триллиона рублей, рассказал Греф на встрече с главой государства. Он добавил, что 50 процентов этой суммы — 853 миллиарда рублей — будет направлено на дивиденды, что тоже является рекордом.

В 2026 году удержать все параметры будет непросто, но в банке рассчитывают вновь нарастить объем чистой прибыли, указал глава Сбера. Это должно помочь банку достигнуть всех целевых показателей по стратегии, пояснил он.

В январе-феврале 2026 года чистая прибыль Сбера, по данным ТАСС, прибавила 21,4 процента год к году, достигнув 324,6 миллиарда рублей. Прирост прибыли до налога на прибыль составил 22,4 процента по отношению к тому же периоду.

Ранее стало известно, что Сбер в 2026 году выпустит кредитные облигации на 100 миллиардов рублей. Всего в этом году должно состояться четыре размещения таких облигаций, первый выпуск которых запланирован на март.