Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 17 марта 2026Экономика

Акции Сбера ускорили рост после слов Грефа о прибыли и дивидендах

Греф: В 2026 году банк рассчитывает нарастить объем чистой прибыли
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Акции Сбера отреагировали ростом на заявление председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, рассказавшего на встрече с президентом России Владимиром Путиным о прибыли банка и дивидендах. По состоянию на 15:10 мск акции кредитного учреждения прибавили 0,82 процента, достигнув 318,98 рубля, следует из данных на портале Investing.com.

На открытии акции находились на уровне 316,6 рубля, а максимально в течение дня поднимались до уровня в 319,19 рубля. На закрытии в понедельник стоимость акций составила 316,4 рубля.

В прошлом году Сбер зафиксировал рекордный объем чистой прибыли, составивший 1,7 триллиона рублей, рассказал Греф на встрече с главой государства. Он добавил, что 50 процентов этой суммы — 853 миллиарда рублей — будет направлено на дивиденды, что тоже является рекордом.

В 2026 году удержать все параметры будет непросто, но в банке рассчитывают вновь нарастить объем чистой прибыли, указал глава Сбера. Это должно помочь банку достигнуть всех целевых показателей по стратегии, пояснил он.

В январе-феврале 2026 года чистая прибыль Сбера, по данным ТАСС, прибавила 21,4 процента год к году, достигнув 324,6 миллиарда рублей. Прирост прибыли до налога на прибыль составил 22,4 процента по отношению к тому же периоду.

Ранее стало известно, что Сбер в 2026 году выпустит кредитные облигации на 100 миллиардов рублей. Всего в этом году должно состояться четыре размещения таких облигаций, первый выпуск которых запланирован на март.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» за полтора месяца

    Россиян предупредили об опасностях во враждебных странах Европы

    Любовь к острой пище связали с развитием одного вида рака

    В Госдуме отреагировали на срыв выступления российской балерины в Риме

    Россиян предупредили об опасном половодье

    В Госдуме приняли поправки в закон о штрафах за отсутствие ОСАГО

    Назван срок полного исчезновения сугробов в Москве

    Блогер Лерчек закрыла долг перед налоговой

    Телеведущая согласилась сняться в популярном шоу и испытала мучения

    Раскрыты детали атаки Израиля на серого кардинала Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok