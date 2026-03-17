Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:05, 17 марта 2026

Американская писательница отравила мужа из-за миллионов долларов

NYP: Писательница из США насмерть отравила мужчина из-за $4 млн
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Американскую писательницу из Юты Кури Ричинс признали виновной в отравлении собственного мужа. Женщина решила пойти на преступление, чтобы вырваться из накопившихся долгов, пишет The New York Post.

Уточняется, что 4 марта 2022 года фигурантка добавила в коктейль своему мужу Эрику Ричинсу смертельную дозу отравляющего вещества. Она также была уличена в том, что пыталась отравить супруга месяцем ранее. Тогда мужчина съел сэндвич с наркотиком и потерял сознание.

На счетах Ричинс числился долг в 4,5 миллиона долларов. Обвиняемая хотела получить наследство богатого мужа и начать новую жизнь с любовником. В зале судебного заседания фигурантка всячески ухмылялась.

Женщине грозит до 25 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен 13 мая.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали мать за отравление своей 19-летней дочери из-за репутации семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok