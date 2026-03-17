Американская писательница отравила мужа из-за миллионов долларов

Американскую писательницу из Юты Кури Ричинс признали виновной в отравлении собственного мужа. Женщина решила пойти на преступление, чтобы вырваться из накопившихся долгов, пишет The New York Post.
Уточняется, что 4 марта 2022 года фигурантка добавила в коктейль своему мужу Эрику Ричинсу смертельную дозу отравляющего вещества. Она также была уличена в том, что пыталась отравить супруга месяцем ранее. Тогда мужчина съел сэндвич с наркотиком и потерял сознание.
На счетах Ричинс числился долг в 4,5 миллиона долларов. Обвиняемая хотела получить наследство богатого мужа и начать новую жизнь с любовником. В зале судебного заседания фигурантка всячески ухмылялась.
Женщине грозит до 25 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен 13 мая.
