Американская писательница отравила мужа из-за миллионов долларов

NYP: Писательница из США насмерть отравила мужчина из-за $4 млн

Американскую писательницу из Юты Кури Ричинс признали виновной в отравлении собственного мужа. Женщина решила пойти на преступление, чтобы вырваться из накопившихся долгов, пишет The New York Post.

Уточняется, что 4 марта 2022 года фигурантка добавила в коктейль своему мужу Эрику Ричинсу смертельную дозу отравляющего вещества. Она также была уличена в том, что пыталась отравить супруга месяцем ранее. Тогда мужчина съел сэндвич с наркотиком и потерял сознание.

На счетах Ричинс числился долг в 4,5 миллиона долларов. Обвиняемая хотела получить наследство богатого мужа и начать новую жизнь с любовником. В зале судебного заседания фигурантка всячески ухмылялась.

Женщине грозит до 25 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен 13 мая.

