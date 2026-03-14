02:04, 14 марта 2026

Женщина отравила свою дочь ради семейной репутации

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

В Индии арестовали местную жительницу в рамках дела об отправлении собственной дочери. На преступление она пошла ради того, чтобы спасти репутацию семьи, сообщает NDTV.

В прошлом году 19-летняя Фарзана начала общаться с молодым человеком Сунилом Ядавом по переписке. У них завязались романтические отношения, после чего Сунил пообещал жениться на ней. Девушка забеременела, однако кавалер резко передумал брать ее замуж и даже убедил сделать аборт.

Мать девушки по имени Афсана заметила, что дочь не здорова, а затем раскрыла ее запретный роман. Женщина разозлилась на то, что юная Фарзана испортила себе репутацию. Мать вместе с 26-летним сыном выгнала девушку из дома. Сунил ее приютил.

Пять дней правоохранители искали девушку, однако стражи порядка нашли ее на вокзале в бессознательном состоянии. Девушка подала на возлюбленного заявление о том, что он отказался от брака и настоял на аборте. Впрочем, мать спохватилась: отозвала бумагу из полиции, опасаясь того, что в округе могут пойти слухи.

В марте этого года тело Фарзаны нашли в поле. Рядом лежала бутылка с ядовитым порошком. Асфана в свою очередь обвинила в смерти дочери Сунила, который оказался совсем не виновен. К отправлению были причастны мать и брат девушки. Полицейские задержали подозреваемых, они оба раскаялись в содеянном.

Ранее в Колумбии предпринимательница отравила дочь любовника малиной в шоколаде в качестве мести. В сладость был добавлен таллий — высокотоксичный металл.

