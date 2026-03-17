Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:19, 17 марта 2026Интернет и СМИ

Биометрия в России шагнула еще дальше

Россияне стали в два раза чаще выбирать вход на сайты по лицу и отпечатку пальца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom  

Российские пользователи стали в два раза чаще выбирать вход на сайты по лицу и отпечатку пальца. Рост фиксируется в сервисе авторизации VK ID, который используют 133 миллиона человек в месяц. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По данным «ВКонтакте», за последний год вдвое выросла аудитория пользователей, которые входят на сайты и в сервисы по скану лица или отпечатку пальца. VK ID поддерживает несколько беспарольных способов авторизации: вход по QR-коду, одноразовому коду, скану лица и отпечатку пальца. Вход по лицу и отпечатку пальца работает на основе закрытых криптографических ключей passkeys, которые хранятся на устройстве пользователя, что повышает безопасность.

За год аудитория беспарольных сценариев выросла на 16 процентов и достигла 58 миллионов пользователей. «Мы развиваем беспарольные способы авторизации, чтобы вход в сервисы был быстрым и удобным для пользователей, а бизнес получал более высокий процент успешных авторизаций за счет снижения порога входа», — высказался директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам VK Иван Смирнов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok