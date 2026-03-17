Бутырская тюрьма подала иск на 25 известных сидельцев

07:16, 17 марта 2026

Бутырка подала иск в арбитраж на 25 известных заключенных
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Арбитражный суд подан иск от СИЗО-2, известный как Бутырка, на 25 известных персон, сидевших в ней. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Среди ответчиков художник Григорий Мумриков, бывший топ-менеджер Инвестбанка Владимир Гезин, бывший глава АНО «Арена-2018» Олег Галай, экс-руководитель IТ-управления Росреестра Александр Бибиков, бывший глава оборонного предприятия «Промпоставка» Руслан Сулейманов (признан в РФ иноагентом).

Подробности иска ГУФСИН по Москве не раскрываются.

История знаменитой Бутырской тюрьмы началась в 1784 году, когда Екатерина II в письме своему фавориту, генерал-губернатору Захару Чернышеву разрешила архитектору Матвею Казакову построить в Москве тюремный замок. Позже, до конца XIX века, «Бутырка» служила местом старта скорбного пути каторжников в Сибирь. В «Бутырке» оказывались писатели Варлам Шаламов, Осип Мандельштам и Александр Солженицын.

