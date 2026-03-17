Бывшая невеста Лепса вышла на подиум в свадебном платье

Бывшая невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба вышла на подиум в свадебном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя девушка закрыла показ отечественного бренда Solangel, который состоялся в рамках Московской недели моды.

Она дефилировала в корсетном белом макси-платье с пышной юбкой, кружевом и стразами. Также экс-избранница музыканта надела ободок с фатой до пола и взяла с собой букет белых цветов.

Ранее в марте Аврора Киба сделала заявление о контракте с Лепсом.

В свою очередь, в феврале сообщалось, что она потратила на празднование 20-летия около 30 миллионов рублей.