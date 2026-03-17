Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:44, 17 марта 2026Путешествия

Еще одна российская авиакомпания запустила распродажу со скидками до 50 процентов

Зарина Дзагоева
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Еще одна российская авиакомпания запустила экспресс-распродажу билетов по всем направлениям внутри страны со скидками до 50 процентов — речь идет об «Уральских авиалиниях». Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Более того, скидки распространяются на Стамбул, Ереван и Баку. Купить дешевые билеты можно 17 и 18 марта, а улететь по ним — с 18 марта по 31 мая и с 1 сентября по 24 октября.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» запустила масштабную распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов по всем направлениям в честь своего 103-летия. Уточняется, что 17 марта российский авиаперевозчик отмечает дату своего основания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok