Еврокомиссия разрешила не блокировать банковские счета россиян

Euractiv: ЕК разрешила не блокировать банковские счета россиянам с ВНЖ и визой D

Европейская комиссия разрешила не блокировать банковские счета граждан РФ, у которых есть ВНЖ или виза D. Об этом сообщает Euractiv.

ЕК уточнила, как будут действовать ограничения на финансовые услуги для россиян в рамках 19-го пакета санкций ЕС. Европейским банкам запретили выпускать и перевыпускать банковские карты для лиц с российским гражданством, у которых нет права на проживание на территории Евросоюза. Меры распространяются на банковские счета, цифровые кошельки, сервисы токенизированных активов прочие финансовые инструменты.

Однако россиян с ВНЖ, ПМЖ или долгосрочными визами типа D (студенты или работники) эти ограничения не затрагивают. Срок действия их банковских карт должен совпадать со сроком действия документов, позволяющих им проживать в Евросоюзе.