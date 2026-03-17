Галич рассказала о конфликте с Авербухом за кулисами популярного шоу

Галич рассказала, что поругалась с продюсером шоу «Ледниковый период» Авербухом

Российская блогерша Ида Галич заявила, что у нее был конфликт с продюсером популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале, хореографом Ильей Авербухом за кулисами проекта. О том, почему она не снялась в программе, несмотря на два месяца подготовки, она рассказала в беседе с тренером по фигурному катанию Даниилом Глейхенгаузом, запись их разговора доступна на YouTube.

По словам Галич, несколько лет назад ее пригласили в «Ледниковый период». «Я та спортсменка-звезда, которая два месяца тренировалась, но не вышла на лед, потому что я очень сильно разругалась с Ильей Авербухом. У нас не сложилось общение, мы до сих пор сквозь зубы разговариваем», — призналась блогерша.

Она уточнила, что хореограф «очень грубо с ней разговаривал». «Я так поняла, что все фигуристы в принципе такие достаточно жесткие люди», — также отметила Галич.

Незадолго до этого Галич, игравшая в КВН, рассказала, что столкнулась с насмешками, когда начала заниматься блогом. Она пожаловалась на большую волну токсичного юмора от кавээнщиков.