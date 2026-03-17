23:37, 17 марта 2026

Госдеп приказал посольствам США по всему миру пересмотреть меры безопасности

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Госдеп Соединенных Штатов приказал всем американским дипмиссиям провести оценку безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на корреспонденцию внешнеполитического ведомства.

В статье говорится, что это первый случай, когда американским диппредставительствам было предписано пересмотреть меры безопасности из-за войны с Ираном.

Согласно документу Гослепа, все дипмиссии по всему миру должны созвать междисциплинарные группы. Они будут предназначены для выявления угроз и планирования реагирования.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп исключил возможность повторения вьетнамского сценария в Иране. Политик во время общения с журналистами выразил уверенность в том, что потенциальная наземная операция США не перерастет в затяжной конфликт. До этого Трамп отказался сообщить, есть ли у США планы по наземной операции в Иране.

Также ранее Трамп высказал мнение, что действующие власти Ирана являются худшими людьми со времен Адольфа Гитлера. По словам главы Белого дома, с тех пор «не было ничего похожего».

