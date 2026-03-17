Трамп исключил повторение одного сценария в Иране

21:27, 17 марта 2026

Трамп исключил возможность повторения вьетнамского сценария в Иране
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп исключил возможность повторения вьетнамского сценария в Иране. Политик во время общения с журналистами выразил уверенность в том, что потенциальная наземная операция США не перерастет в затяжной конфликт, пишет РИА Новости.

«Нет, я этого не боюсь. Я вообще ничего не боюсь», — отмтеил он на вопрос представителей СМИ, опасается ли он превращения конфликта с Ираном во «второй Вьетнам».

До этого Трамп отказался сообщить, есть и у США планы по наземной операции в Иране. При этом в Белом доме заявили, что американский лидер не исключает отправки военных в Иран.

Ранее Трамп выразил мнение, что действующие власти Ирана являются худшими людьми со времен Адольфа Гитлера. По словам главы Белого дома, с тех пор «не было ничего похожего».

До этого глава Белого дома заявил о подготовке новых шагов в отношении Кубы на фоне, по его словам, ухудшения ситуации в стране. Он также прямо пригрозил островному государству.

