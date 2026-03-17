20:07, 17 марта 2026Мир

Трамп счел власти Ирана худшими людьми со времен Гитлера

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что действующие власти Ирана являются худшими людьми со времен Адольфа Гитлера. Выступление американского лидера транслируется на YouTube-канале Белого дома.

«Я бы сказал, что это — худшие люди со времен Гитлера, а это было давным-давно», — заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, с тех пор «не было ничего похожего».

Ранее Трамп резко раскритиковал союзников Соединенных Штатов за отказ от участия в военной операции против Ирана.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    Зеленский назвал число находящихся на Ближнем Востоке украинских военных

    Энн Хэтэуэй высмеяла слухи о пластике

    Алибасов-младший раскрыл тяжелый диагноз матери

    Пассажир домогался стюардессы в самолете и загнал ее в угол

    Известный российский журналист приехал на Украину и пришел в ужас

    Россия столкнулась с угрозой дефицита запчастей для самолетов

    Трамп счел власти Ирана худшими людьми со времен Гитлера

    Евросоюз создаст военный спутник для сверхнизкой орбиты

    Самая красивая девушка России рассказала о неожиданном переживании после конкурсов красоты

    Все новости
