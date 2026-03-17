Трамп счел власти Ирана худшими людьми со времен Гитлера

Трамп: Власти Ирана являются худшими людьми со времен Гитлера

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что действующие власти Ирана являются худшими людьми со времен Адольфа Гитлера. Выступление американского лидера транслируется на YouTube-канале Белого дома.

«Я бы сказал, что это — худшие люди со времен Гитлера, а это было давным-давно», — заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, с тех пор «не было ничего похожего».

Ранее Трамп резко раскритиковал союзников Соединенных Штатов за отказ от участия в военной операции против Ирана.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.