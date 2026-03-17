19:37, 17 марта 2026

Королева Камилла рассказала подруге о промытых Меган Маркл мозгах принца Гарри

Антонина Черташ
Фото: Nathalia Angarita / Reuters

Королева Великобритании Камилла с настороженностью восприняла изменения в характере принца Гарри после его свадьбы с Меган Маркл. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на новую книгу журналиста Тома Бауэра.

По информации Бауэра, же летом 2018 года, спустя несколько недель после медового месяца, родственники заметили, что Гарри меняется под влиянием супруги — он даже тайно сменил номер телефона, отдаляясь от близких. В тот период королева Камилла якобы рассказала подруге, что Меган Маркл промыла мозги принцу Гарри. Бауэр считает, что эта фраза отражала растущие страхи семьи относительно трансформации принца.

Принц Уильям, согласно книге, предостерегал брата от поспешных решений, указывая на слишком стремительное развитие отношений. Кейт Миддлтон также настороженно относилась к влиянию герцогини.

При этом представители принца Гарри и Меган Маркл выступили с резким опровержением после публикации отрывков книги в прессе, назвав автора книги человеком, который «строит все более изощренные теории о людях, которых никогда не видел и с которыми не знаком». В заявлении подчеркивается, что Бауэр сделал карьеру на создании фантастических теорий, а тем, кто ищет факты, следует обращаться к другим источникам. В Букингемском дворце содержание книги не комментируют.

Речь идет о книге «Предательство: власть, обман и борьба за будущее королевской семьи» (Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family). Ее официальный релиз назначен на 26 марта 2026 года. В книге исследуется напряженность в отношениях между принцем Гарри, Меган Маркл и остальными членами королевской семьи, а также финансы и медийные проекты герцогов Сассекских после переезда в США.

Ранее сообщалось, что принц Гарри убежден в том, что королевской семье необходимы «прозрачность и молодое руководство». Он якобы полагает, что вместе с Меган Маркл они могли бы заполнить образовавшийся вакуум.

