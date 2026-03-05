Принц Гарри и Меган Маркл решили помочь королевской семье

Принц Гарри решил помочь королевской семье после ареста бывшего принца Эндрю

Принц Гарри считает арест его дяди, бывшего принца Эндрю, доказательством того, что монархия нуждается в обновлении. Об этом сообщает The International News.

По словам инсайдеров, принц Гарри убежден, что королевской семье необходимы «прозрачность и молодое руководство». Он якобы полагает, что вместе с Меган Маркл они могли бы заполнить образовавшийся вакуум. Принц, который планирует посетить Великобританию в июле, согласно информации издания, видит в происходящем возможность для примирения и реальной помощи королевской семье в преодолении кризиса.

Эксперты также отмечают, что недавний визит пары в Иорданию мог быть своего рода сигналом для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, демонстрирующим готовность герцогов Сассексов возобновить контакт. По мнению королевского автора Ингрид Сьюард, это послание можно расшифровать так: «Мы здесь, мы можем помочь».

Ранее сообщалось, что отношения между британским монархом Карлом III и его наследником ухудшились. Источники, близкие к королевскому двору, утверждают, что напряженность между королем и принцем Уэльским достигла пика, и обе стороны испытывают «настоящий гнев» по отношению друг к другу.