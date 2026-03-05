Реклама

Принц Гарри и Меган Маркл решили помочь королевской семье

Принц Гарри решил помочь королевской семье после ареста бывшего принца Эндрю
Фото: Aaron Chown / PA Images via Getty Images

Принц Гарри считает арест его дяди, бывшего принца Эндрю, доказательством того, что монархия нуждается в обновлении. Об этом сообщает The International News.

По словам инсайдеров, принц Гарри убежден, что королевской семье необходимы «прозрачность и молодое руководство». Он якобы полагает, что вместе с Меган Маркл они могли бы заполнить образовавшийся вакуум. Принц, который планирует посетить Великобританию в июле, согласно информации издания, видит в происходящем возможность для примирения и реальной помощи королевской семье в преодолении кризиса.

Эксперты также отмечают, что недавний визит пары в Иорданию мог быть своего рода сигналом для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, демонстрирующим готовность герцогов Сассексов возобновить контакт. По мнению королевского автора Ингрид Сьюард, это послание можно расшифровать так: «Мы здесь, мы можем помочь».

Ранее сообщалось, что отношения между британским монархом Карлом III и его наследником ухудшились. Источники, близкие к королевскому двору, утверждают, что напряженность между королем и принцем Уэльским достигла пика, и обе стороны испытывают «настоящий гнев» по отношению друг к другу.

