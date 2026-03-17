Лолита выступила против искусственного интеллекта в музыке

Певица Лолита выступила против искусственного интеллекта и назвала его паразитом

Певица Лолита Милявская выступила против использования искусственного интеллекта (ИИ) в музыкальной индустрии. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

По словам артистки, созданные программистами нейросетевые артисты, которые появляются в рейтингах и чартах, должны существовать отдельно от обычных исполнителей.

«Никакой ИИ не победит. ИИ — это паразит, квинтэссенция того, что уже сделано живьем. Я бы точно не стала делать номинации, связанные с ИИ, потому что это игрушка, как тетрис. У них свои чарты, это круто, но пусть будут отдельно», — сообщила Лолита.

Ранее певица Ирина Дубцова заявила, что ее обвинили в использовании нейросетей в процессе написания песен. Она рассказал, что клиенты, заказавшие у нее песню, усомнились в качестве трека, заявив, что он был сгенерирован искусственным интеллектом.