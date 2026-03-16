17:29, 16 марта 2026

Дубцову обвинили в написании песен с помощью ИИ

Певица Ирина Дубцова призналась, что ее обвинили в использовании ИИ в творчестве
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певица Ирина Дубцова заявила, что ее обвинили в использовании нейросетей в процессе написания песен. Об этом она рассказала порталу News.ru.

По словам артистки, однажды у нее заказали песню, но затем клиенты усомнились в качестве трека, заявив, что он был сгенерирован искусственным интеллектом (ИИ).

«Они сказали, что такое напишут за секунду с помощью ИИ! Это рождает ложную уверенность, что это может каждый. Но это неправда», — отметила Ирина.

Дубцова сказала, что действительно пользуется помощью, но вовсе не нейросетей. «Да, я всю сознательную жизнь пользовалась интеллектом. Только он не искусственный», — добавила она.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил артистов Маршала и Дубцову медалью и орденом.

