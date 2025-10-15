Путин наградил Маршала и Дубцову медалью и орденом

Президент России Владимир Путин наградил музыканта Александра Маршала (настоящее имя — Александр Миньков) орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ опубликован на портале правовой информации.

Исполнительницу Ирину Дубцову российский лидер отметил медалью «За труды в культуре и искусстве». Этой же награды был удостоен Роман Архипов. Оба — выпускники реалити-шоу «Фабрика звезд».

Ранее стало известно, что президент России наградил народного артиста страны Виктора Вержбицкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве». До этого Путин наградил двух народных артистов России, певца Юрия Антонова и пианиста Дениса Мацуева, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством».