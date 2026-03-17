Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 17 марта 2026

Напоившего девушку до смерти ради секса приговорили к тюремному сроку

В Японии мужчина до смерти напоил текилой 25-летнюю девушку и попал в тюрьму
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жителя Японии, напоившего новую знакомую алкоголем до смерти, приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщает Japan Today.

В мае 2023 года 44-летний Хироки Итая из Нагои сидел в кафе и попросил бармена пригласить понравившуюся посетительницу за его столик. За полтора часа мужчина уговорил 25-летнюю девушку выпить 32 рюмки текилы, после чего отвез ее в отель с намерением занятья с ней сексом. В номере он попытался вступить с ней в половую связь, однако осознал, что она в критическом состоянии, и вызвал скорую.

Более месяца врачи боролись за жизнь потерпевшей, но 21 июня она скончалась от гипоксической энцефалопатии — повреждения мозга из-за нехватки кислорода, вызванного алкогольной интоксикацией. На суде японец признался, что поощрял девушку пить рюмку за рюмкой, но отрицал корыстный мотив — желание переспать с ней. Тем не менее суд счел доказательства достаточными и приговорил Итаю к реальному сроку.

Ранее в США вынесли обвинительный вердикт братьям-миллионерам Орену, Алону и Талу Александерам. Присяжные признали братьев виновными после пяти недель слушаний, в ходе которых 11 женщин дали показания в качестве потерпевших об изнасилованиях под воздействием наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok