Напоившего девушку до смерти ради секса приговорили к тюремному сроку

В Японии мужчина до смерти напоил текилой 25-летнюю девушку и попал в тюрьму

Жителя Японии, напоившего новую знакомую алкоголем до смерти, приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщает Japan Today.

В мае 2023 года 44-летний Хироки Итая из Нагои сидел в кафе и попросил бармена пригласить понравившуюся посетительницу за его столик. За полтора часа мужчина уговорил 25-летнюю девушку выпить 32 рюмки текилы, после чего отвез ее в отель с намерением занятья с ней сексом. В номере он попытался вступить с ней в половую связь, однако осознал, что она в критическом состоянии, и вызвал скорую.

Более месяца врачи боролись за жизнь потерпевшей, но 21 июня она скончалась от гипоксической энцефалопатии — повреждения мозга из-за нехватки кислорода, вызванного алкогольной интоксикацией. На суде японец признался, что поощрял девушку пить рюмку за рюмкой, но отрицал корыстный мотив — желание переспать с ней. Тем не менее суд счел доказательства достаточными и приговорил Итаю к реальному сроку.

