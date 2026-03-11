Братьев-миллионеров признали виновными в изнасиловании 11 женщин

В США вынесли обвинительный вердикт братьям-миллионерам Орену, Алону и Талу Александерам. Об этом сообщает NPR.

Присяжные признали Александер виновными после пяти недель слушаний, в ходе которых 11 женщин дали показания в качестве потерпевших об изнасилованиях под воздействием наркотиков. Прокуратура представила доказательства того, что близнецы Орен и Алон, а также их старший брат Тал заманивали женщин на вечеринки в Хэмптоне, Аспене и круизы, где накачивали их препаратами и подвергали сексуальному насилию. Всего в деле более 60 потерпевших, некоторые из которых были несовершеннолетними.

Орен и Алон также осуждены за изнасилование с применением силы, а Орен — за сексуальную эксплуатацию 17-летней девушки, которую он снял на видео. Защита настаивала, что все происходило по взаимному согласию и называла потерпевших охотницами за деньгами, однако присяжные сочли доказательства неопровержимыми. Приговор будет оглашен 6 августа, братьям грозит пожизненное заключение. Истцы также подали гражданские иски на сумму свыше 100 миллионов долларов (около девяти миллиардов рублей).

Близнецы Тал и Орен долгое время работали риэлторами и продавали элитную недвижимость. В 2019 году они основали собственную брокерскую фирму Official. В 2024 году The New York Times опросило 10 женщин, которые заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны братьев или считают, что это могло произойти, когда они находились в невменяемом состоянии. Семь женщин заявили, что их накачали наркотиками, которые затуманивают память. Десятки бывших одноклассников, сотрудников брокерских контор и агентов рассказали, что им было известно о жестоком сексуальном насилии со стороны братьев.