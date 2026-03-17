Назван возраст начала старости

20:32, 17 марта 2026

Терапевт Воробьев: Возраст начала старости постоянно сдвигается
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fast-stock / Shutterstock / Fotodom  

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев рассказал, в каком возрасте начинается старость. Его слова цитирует aif.ru.

По словам терапевта, формально пожилой возраст начинается с 60 лет, но в реальности он может быть меньше, так как болезни, которые ассоциируются со старостью, часто появляются намного раньше. Например, кардиопатии встречаются и у 45-летних людей, а диабет может быть даже у молодых.

Одновременно с этим возраст начала старости постоянно увеличивается, отметил Воробьев. Главными причинами этого врач назвал развитие медицины, появление новых методов лечения и исчезновение тяжелых инфекций. «В 60 лет сегодня некоторые выглядят так, как раньше лет в 40. В 75-80 лет многие эффективно работают и нормально живут», — считает доктор.

Специалист добавил, что главным критерием старости становится личная оценка своего самочувствия и возраста.

Ранее врач Хосе Абельян призвал контролировать три показателя после 40 лет. Он посоветовал отслеживать показатели артериального давления, уровень сахара и холестерина в крови.

