Врач призвал после 40 лет регулярно контролировать три показателя

Врач Хосе Абельян заявил, что после 40 лет необходимо регулярно контролировать три важных показателя здоровья. Его рекомендацию приводит издание El Confidencial.
Абельян призвал в этом возрасте тщательно следить за артериальным давлением, поскольку гипертония является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Измерения можно проводить в домашних условиях с помощью тонометра, пояснил он.
Также специалист посоветовал контролировать уровень глюкозы в крови, чтобы вовремя выявить преддиабет и сахарный диабет. По его словам, если обнаружить проблему на ранней стадии, можно принять меры, например, снизить вес, изменить рацион и ввести в распорядок дня физические упражнения еще до того, как состояние усугубится. Кроме того, врач порекомендовал регулярно сдавать липидный профиль, в том числе уровень холестерина и триглицеридов, чтобы не пропустить начало атеросклероза, который является причиной инфаркта и инсульта.
