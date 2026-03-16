Врач призвал после 40 лет регулярно контролировать три показателя

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Zaiets / Shutterstock / Fotodom

Врач Хосе Абельян заявил, что после 40 лет необходимо регулярно контролировать три важных показателя здоровья. Его рекомендацию приводит издание El Confidencial.

Абельян призвал в этом возрасте тщательно следить за артериальным давлением, поскольку гипертония является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Измерения можно проводить в домашних условиях с помощью тонометра, пояснил он.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Также специалист посоветовал контролировать уровень глюкозы в крови, чтобы вовремя выявить преддиабет и сахарный диабет. По его словам, если обнаружить проблему на ранней стадии, можно принять меры, например, снизить вес, изменить рацион и ввести в распорядок дня физические упражнения еще до того, как состояние усугубится. Кроме того, врач порекомендовал регулярно сдавать липидный профиль, в том числе уровень холестерина и триглицеридов, чтобы не пропустить начало атеросклероза, который является причиной инфаркта и инсульта.

Ранее кардиолог Наталья Соловьева рассказала, как улучшить здоровье сердца с помощью питания. Для этого она предложила добавить в рацион овощи и зелень.

    Последние новости

    Российская армия с утра бьет по Киеву. Есть удары по центру города. Что известно к этому часу?

    В России указали на ошибку администрации Трампа

    ВС России нанесли серию ударов по промышленным предприятиям Харькова

    Следившей за российскими военными подразделениями украинской шпионке дали срок

    В окружении Трампа раскаялись из-за нападения на Иран

    В России обвинили ВСУ в нарушении Женевских конвенций

    Правительственная комиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России

    Азиатский союзник США резко нарастил импорт газа из России

    В Сочи произошла авария с участием школьного автобуса

    Российские грузоперевозчики предупредили о росте тарифов из-за нового закона

    Все новости
