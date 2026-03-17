Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:02, 17 марта 2026Россия

Обломки БПЛА обнаружили в российском городе

Обломки БПЛА обнаружили в Лазаревском районе Сочи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили по двум адресам в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщил Оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших нет. На местах происшествий работают экстренные службы.

«В одном случае частично поврежден участок крыши четырехэтажного дома, в другом — задело навес и кровлю частного домовладения», — сообщили в Оперштабе.

Вечером 17 марта опасность БПЛА объявили в Сочи и федеральной территории «Сириус». Глава «Сириуса» Дмитрий Плишкин призвал жителей сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok