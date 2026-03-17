Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:46, 17 марта 2026Россия

Опасность БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout/ Reuters

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Сочи и «Сириуса». Об этом сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава первой в России федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

По данным корреспондента РИА Новости, в Сочи работают сирены оповещения.

«Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал Плишкин.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 марта силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили 39 беспилотников украинских войск, летевших к Москве. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр столицы Сергей Собянин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok