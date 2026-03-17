Ощутимое землетрясение в российском регионе попало на видео

Ощутимое землетрясение под Магаданом попало на видео

Землетрясение под Магаданом магнитудой 4,9, произошедшее два часа назад, сняли видео. Соответствующие кадры из российского региона опубликовал Telegram-канал «Магадан. ЧП».

Эпицентр находился в 32 километрах к северу от поселка Ола, толчки ощущались и в Магадане. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения на улице Пролетарской, 71/1, можно наблюдать, как устройство вместе с домом шатает от ощутимых подземных толчков. У одной из машин на стоянке из-за землетрясения сработала сигнализация. В кадр также попали два человека, которые бегут по улице.

Камера видеонаблюдения в одной из квартир засняла, как трясется кровать, шкаф и другие предметы мебели и быта. Жители региона, где ощущалось землетрясение, сообщили, что у некоторых с полок попадали плохо закрепленные и неустойчивые предметы, а где-то откололась штукатурка. В барах Магадана разбились бутылки с алкоголем. В микрорайоне Снежном сдвинулась плита на входе в подъезд, а на доме на улице Колымской, 15А образовалась трещина длиной в этаж.

Телеканал 360.ru со ссылкой на местных жителей рассказал, что люди были в панике, дети кричали. Многие решили покинуть дома и в спешке вышли на улицу. При этом власти уточнили, что серьезных последствий землетрясение не вызвало.

Ранее в марте жители Сочи сняли на видео момент ощутимого землетрясения магнитудой 4,4 балла. За ним спустя час последовали еще более сильные подземные толчки магнитудой 4,8.