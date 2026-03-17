16:38, 17 марта 2026

Ощутимое землетрясение в российском регионе попало на видео

Ощутимое землетрясение под Магаданом попало на видео
Полина Кислицына (Редактор)

Землетрясение под Магаданом магнитудой 4,9, произошедшее два часа назад, сняли видео. Соответствующие кадры из российского региона опубликовал Telegram-канал «Магадан. ЧП».

Эпицентр находился в 32 километрах к северу от поселка Ола, толчки ощущались и в Магадане. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения на улице Пролетарской, 71/1, можно наблюдать, как устройство вместе с домом шатает от ощутимых подземных толчков. У одной из машин на стоянке из-за землетрясения сработала сигнализация. В кадр также попали два человека, которые бегут по улице.

Камера видеонаблюдения в одной из квартир засняла, как трясется кровать, шкаф и другие предметы мебели и быта. Жители региона, где ощущалось землетрясение, сообщили, что у некоторых с полок попадали плохо закрепленные и неустойчивые предметы, а где-то откололась штукатурка. В барах Магадана разбились бутылки с алкоголем. В микрорайоне Снежном сдвинулась плита на входе в подъезд, а на доме на улице Колымской, 15А образовалась трещина длиной в этаж.

Телеканал 360.ru со ссылкой на местных жителей рассказал, что люди были в панике, дети кричали. Многие решили покинуть дома и в спешке вышли на улицу. При этом власти уточнили, что серьезных последствий землетрясение не вызвало.

Ранее в марте жители Сочи сняли на видео момент ощутимого землетрясения магнитудой 4,4 балла. За ним спустя час последовали еще более сильные подземные толчки магнитудой 4,8.

