15:18, 17 марта 2026

Папа Римский жестко высказался о пластике

Майя Пономаренко
Фото: Matteo Minnella / Reuters

Папа Римский Лев XIV жестко высказался о пластических операциях и препаратах для похудения. Его официальное обращение опубликовано на сайте Ватикана.

В документе под названием «Размышления о христианской антропологии в свете некоторых будущих сценариев развития человечества» говорится, что пластическая хирургия может привести к культу тела и нереалистичному стремлению к идеальной фигуре.

«Мы не можем игнорировать тенденции, сводящие тело к биологическому материалу, который можно улучшать, преобразовывать и переделывать по желанию, — отмечает Лев XIV. — Создается любопытная ситуация: идеальное тело превозносится, к нему стремятся и его культивируют, в то время как реальное тело не пользуется истинной любовью, являясь источником ограничений, усталости и старения».

Эти преобразования влияют на отношение к Тайне происхождения и конечной цели человеческой жизни. Когда люди сводят сотворенную природу к материи, подлежащей преобразованию, они перестают являть славу Творца, а заменяют Его

Лев XIV



