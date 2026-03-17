Пол самолета с 240 пассажирами на борту начал вибрировать в небе

PYOK: Борт Air India совершил аварийную посадку в Ирландии из-за вибрации пола

Самолет авиакомпании Air India совершил аварийную посадку в Ирландии из-за загадочной вибрации пола. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел с 15 по 16 марта на ночном рейсе из Нью-Йорка, США, в Нью-Дели, Индия. Во время 14-часового перелета на борту Airbus A350-900 было 240 человек. Когда воздушное судно находилось в небе над Атлантическим океаном, пол под ногами пассажиров начал вибрировать. Люди пожаловались бортпроводникам на тряску и шум. При этом в момент происшествия не было турбулентности.

Пилоты потратили 30 минут на проверку систем, чтобы установить источник шума. Не найдя технической неисправности, экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Шеннон. Судно благополучно приземлилось. Многим клиентам компании пришлось делать визы для въезда в Ирландию, затем их отвезли в ближайшие отели. На данный момент причины вибрации неизвестны, расследование продолжается. По предварительным данным, в грузовом отсеке мог сместиться багаж, или открепилась панель обшивки.

Уточняется, что Airbus A350 с регистрационным номером VT-JRF, который участвовал в инциденте, был одним из шести лайнеров, построенных изначально для российской авиакомпании. Однако после начала СВО на Украине заказ на данные самолеты был аннулирован. Их приобрела транспортная компания Air India, которая убрала фирменную символику и цвета, но сохранила оригинальные кресла, выбранные российским перевозчиком.

