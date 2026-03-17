14:05, 17 марта 2026

Пол самолета с 240 пассажирами на борту начал вибрировать в небе

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mike Campbell / NurPhoto via Getty Images

Самолет авиакомпании Air India совершил аварийную посадку в Ирландии из-за загадочной вибрации пола. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел с 15 по 16 марта на ночном рейсе из Нью-Йорка, США, в Нью-Дели, Индия. Во время 14-часового перелета на борту Airbus A350-900 было 240 человек. Когда воздушное судно находилось в небе над Атлантическим океаном, пол под ногами пассажиров начал вибрировать. Люди пожаловались бортпроводникам на тряску и шум. При этом в момент происшествия не было турбулентности.

Материалы по теме:
Сели все Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
16 августа 2019
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Пилоты потратили 30 минут на проверку систем, чтобы установить источник шума. Не найдя технической неисправности, экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Шеннон. Судно благополучно приземлилось. Многим клиентам компании пришлось делать визы для въезда в Ирландию, затем их отвезли в ближайшие отели. На данный момент причины вибрации неизвестны, расследование продолжается. По предварительным данным, в грузовом отсеке мог сместиться багаж, или открепилась панель обшивки.

Уточняется, что Airbus A350 с регистрационным номером VT-JRF, который участвовал в инциденте, был одним из шести лайнеров, построенных изначально для российской авиакомпании. Однако после начала СВО на Украине заказ на данные самолеты был аннулирован. Их приобрела транспортная компания Air India, которая убрала фирменную символику и цвета, но сохранила оригинальные кресла, выбранные российским перевозчиком.

Ранее россиянин впал в буйство на борту самолета США, устроил драку и был ликвидирован. 39-летний гражданин России Евгений Лагода летел из Москвы на Ямайку с пересадкой в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Когда стыковочный рейс начал выезжать на рулежную дорожку в Америке, у мужчины случился припадок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле заявили об уничтожении серого кардинала Ирана. В это же время в его соцсетях появилась новая публикация

    Россиян призвали воздержаться от частых больничных

    Дерипаска описал проблемы российской экономики из-за конфликта в Иране

    Нефтяной порт в ОАЭ приостановил работу после атаки

    В Европе призвали США успокоиться

    Британцам предрекли ограничения на розничную продажу топлива

    Россияне оценили состояние дорог весной

    Пол самолета с 240 пассажирами на борту начал вибрировать в небе

    В России резко упало число выданных автокредитов

    США и Израилю обещана очень жестокая и серьезная месть

    Все новости
