Популярная танцовщица пришла на афтепати «Оскара» без штанов

Танцовщица Эмили Ливингстон в откровенном образе пришла на афтепати «Оскара»

Канадская танцовщица и акробатка Эмили Ливингстон в откровенном образе посетила афтепати церемонии вручения премии «Оскар». Снимки публикует Daily Mail.

Популярная спортсменка пришла на вечеринку в блестящем боди без штанов. Образ дополнили меховой шарф и солнцезащитные очки. На ковровую дорожку знаменитость вышла вместе с мужем, актером Джеффом Голдблюмом.

Премия проходила 16 марта в Лос-Анджелесе, на ней присутствовали Деми Мур, Хайди Клум, Тимоти Шаламе и другие звезды.

