Посол Ирана отреагировал на сообщения о прибытии нового верховного лидера в Россию

Посол Ирана опроверг прибытие нового верховного лидера Хаменеи в Россию

Сообщения о прибытии нового верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи в Россию на лечение не соответствуют действительности. Об этом заявил в соцсети X иранский посол в Москве Казем Джалали.

«Новость о переводе Верховного лидера революции в Россию для лечения — это новая психологическая война. Иранским лидерам не нужно бежать и прятаться в убежищах, их место — на улицах среди народа», — написал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует сообщения о якобы прибытии Моджтабы Хаменеи на лечение в Москву.

До этого кувейтское издание Al-Jarida со ссылкой источник сообщало о якобы эвакуации нового верховного лидера Ирана в Москву на российском военном самолете в рамках строго засекреченной операции.