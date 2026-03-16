13:16, 16 марта 2026Мир

В Кремле отреагировали на сообщения о прибытии нового лидера Ирана в Россию

Песков: Кремль не комментирует сообщения о прибытии Хаменеи на лечение в Россию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Кремль не комментирует сообщения о якобы прибытии нового лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи на лечение в Москву. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы никак подобные сообщения не комментируем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее кувейтское издание Al-Jarida со ссылкой источник сообщило о якобы эвакуации Моджтабы Хаменеи в Москву на российском военном самолете в рамках строго засекреченной операции.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

