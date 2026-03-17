02:36, 17 марта 2026

Президент Финляндии прокомментировал угрозу Трампа в адрес НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб призвал серьезно отнестись к угрозе президента США Дональда Трампа о плохом будущем НАТО. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Мы, очевидно, должны серьезно относиться ко всему, что говорит президент Соединенных Штатов», — сказал финский лидер, комментируя заявление Трампа.

Стубб подчеркнул, что страны, которые могут и хотят помочь США, «сделают это и должны это сделать», но при этом напомнил, что НАТО является оборонительным блоком и «не занимается военными атаками как таковыми».

Ранее Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если страны блока не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

