14:11, 17 марта 2026Силовые структуры

Приговор террористам из «Крокуса» захотели ужесточить

Защита потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» настаивает на ужесточении
Варвара Митина (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил о необходимости пересмотра приговора. Об этом он сказал ТАСС.

Поводом стала смерть двух человек, участвовавших в процессе в качестве потерпевших, и тяжелое состояние еще десяти.

Как сообщил Трунов, защита подала краткую апелляционную жалобу с требованием назначить комплексные посмертные судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы в отношении Натальи Скисовой и Дмитрия Сараева. Оба скончались во время судебного разбирательства после длительного лечения. По словам адвоката, тяжелые травмы, полученные в результате теракта, привели к хроническим болям и депрессии.

Если эксперты установят прямую причинно-следственную связь между действиями террористов и смертью потерпевших, ответственность за это ляжет на осужденных. В этом случае защита настаивает на отмене приговора, возврате дела прокурору и его пересмотре с ужесточением наказания для фигурантов.

Ранее сообщалось, что адвокаты исполнителей теракта хотят обжаловать приговор.

12 марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил четырех исполнителей теракта к пожизненному лишению свободы. При этом адвокаты потерпевших заявили, что террористы заслуживают смертной казни.

    Последние новости

    «Ни один регион не может чувствовать себя в безопасности». Шойгу признал масштабную угрозу от ВСУ

    Россиян призвали готовиться к аномальному нашествию паразитов

    Продавец попугаев не смогла доказать связь обидных комментариев и падения ее доходов

    ЕС не смог смириться с угрозами Зеленского в адрес Орбана

    В Финляндии оценили возможность бойкота Кубка мира по хоккею из-за допуска России

    Каллас выступила с призывом по ситуации в Ормузском проливе

    Интересовавшийся Министерством обороны россиянин попал под следствие

    Всех российских космонавтов подготовят к полету на РОС

    Москвичей предупредили о сибирских ночах

    Доктор Мясников раскрыл свою единственную радость

    Все новости
