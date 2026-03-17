Приговор террористам из «Крокуса» захотели ужесточить

Защита потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» настаивает на ужесточении

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил о необходимости пересмотра приговора. Об этом он сказал ТАСС.

Поводом стала смерть двух человек, участвовавших в процессе в качестве потерпевших, и тяжелое состояние еще десяти.

Как сообщил Трунов, защита подала краткую апелляционную жалобу с требованием назначить комплексные посмертные судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы в отношении Натальи Скисовой и Дмитрия Сараева. Оба скончались во время судебного разбирательства после длительного лечения. По словам адвоката, тяжелые травмы, полученные в результате теракта, привели к хроническим болям и депрессии.

Если эксперты установят прямую причинно-следственную связь между действиями террористов и смертью потерпевших, ответственность за это ляжет на осужденных. В этом случае защита настаивает на отмене приговора, возврате дела прокурору и его пересмотре с ужесточением наказания для фигурантов.

Ранее сообщалось, что адвокаты исполнителей теракта хотят обжаловать приговор.

12 марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил четырех исполнителей теракта к пожизненному лишению свободы. При этом адвокаты потерпевших заявили, что террористы заслуживают смертной казни.