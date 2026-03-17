Певец Прохор Шаляпин призвал не возмущаться из-за отсутствия интернета

Певец и шоумен Прохор Шаляпин призвал россиян потерпеть отсутствие интернета. Его комментарий приводит «Абзац».

«Безопасность граждан гораздо важнее, чем интернет. Посидим без интернета — ничего страшного», — считает артист.

Шаляпин подчеркнул, что его не смущают бытовые сложности, связанные с отсутствием интернета, поскольку без ограничительных мер люди столкнулись бы с более серьезными проблемами. «С учетом того, как наша страна борется с огромным количеством насылаемых на нас беспилотников, можно потерпеть отсутствие интернета», — пояснил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о том, сколько еще будут применяться меры по ограничению мобильного интернета в России. «Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия — настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан», — заявил он. Песков добавил, что все действия, связанные с ограничениями мобильного интернета, выполняются в строгом соответствии с российскими законами.