Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:32, 17 марта 2026Культура

Прохор Шаляпин призвал россиян потерпеть

Певец Прохор Шаляпин призвал не возмущаться из-за отсутствия интернета
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Певец и шоумен Прохор Шаляпин призвал россиян потерпеть отсутствие интернета. Его комментарий приводит «Абзац».

«Безопасность граждан гораздо важнее, чем интернет. Посидим без интернета — ничего страшного», — считает артист.

Шаляпин подчеркнул, что его не смущают бытовые сложности, связанные с отсутствием интернета, поскольку без ограничительных мер люди столкнулись бы с более серьезными проблемами. «С учетом того, как наша страна борется с огромным количеством насылаемых на нас беспилотников, можно потерпеть отсутствие интернета», — пояснил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о том, сколько еще будут применяться меры по ограничению мобильного интернета в России. «Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия — настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан», — заявил он. Песков добавил, что все действия, связанные с ограничениями мобильного интернета, выполняются в строгом соответствии с российскими законами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok