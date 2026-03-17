Россиянам назвали главные причины лишения премии на работе

Аналитик Русяев: Премии можно лишиться из-за дисциплинарных взысканий

Одной из самых распространенных причин лишения премии на работе является наличие у сотрудника одного или нескольких дисциплинарных взысканий. Об этом заявил основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, его слова приводит RT.

Если начальство заметило у работника проблемы с дисциплиной, пояснил аналитик, это может стать поводом для лишения провинившегося стимулирующих выплат. Подобный просчет рискует ударить по финансовому положению сотрудника, так как во многих компаниях премии составляют заметную часть оклада, констатировал Русяев.

Еще одной причиной лишения такого рода выплат, добавил он, могут стать недостаточно высокие производственные показатели работника. Однако подобный критерий актуален только в тех случаях, когда в договоре зафиксирована привязка премии к эффективности труда сотрудника, заключил Русяев.

Более чем в половине российских компаний сотрудникам выплачиваются регулярные ежемесячные премии, отмечали ранее аналитики группы «Актион». Еще в 12,7 процента организаций стимулирующие дотации выдаются по итогам года. В большинстве же случаев, подчеркнули эксперты, сотрудников «благодарят» за выполнение плана и показателей эффективности.