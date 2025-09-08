Экономика
12:49, 8 сентября 2025Экономика

Названа доля отказавшихся от премий российских компаний

«Ведомости»: В каждой двадцатой компании РФ отсутствует система стимулирования
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Примерно в каждой двадцатой российской компании отсутствует система премирования (стимулирования) сотрудников. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные подразделений группы «Актион» («Актион бухгалтерия» и «Актион управление»).

В более чем половине (55,6 процента) организаций в РФ сотрудникам выплачивают регулярные премии на ежемесячной основе. В каждой десятой компании (10,5 процента) работники могут рассчитывать на дополнительные выплаты от руководства раз в квартал. В свою очередь, в 12,7 процента организаций премии выдаются лишь по итогам года, уточнили аналитики.

В большинстве случаев (в 78,4 процента компаний) сотрудников «благодарят» за выполнение плана и показателей эффективности. В 14,9 процента организаций работников поощряют премиями за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. В то же время в 5,5 процента российских компаний система стимулирования сотрудников вовсе отсутствует. В такого рода организациях предусмотрен лишь фиксированный ежемесячный оклад, резюмировали эксперты.

В отличие от окладов, руководство компании может снижать премии сотрудникам. Подобным образом наказывают работников за различные нарушения в значительной части российских организаций. При этом с сентября 2025 года подобная лазейка в трудовом законодательстве заметно сузится. Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина ранее напомнила, что с осени работодатели не смогут снижать зарплату сотрудникам более чем на 20 процентов. Ежемесячный оклад работника с этого времени после лишения премии или ее части может уменьшиться только на пятую часть. Более весомое снижение, отметила она, будет рассматриваться в качестве нарушения норм Трудового кодекса РФ.

